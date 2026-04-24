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4月24日星座運勢 牡羊貴人相助 水瓶財運不錯

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今天各星座運勢如何？一起來看看吧。

牡羊座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

敢於表達，切忌忍氣吞聲。

整體運：★★☆☆☆

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規畫，並做到心中有數。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

做事無原則容易壞事。

整體運：★★☆☆☆

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

依賴心理過於強烈，可不是好事！

整體運：★★★★☆

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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