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4月22日星座運勢 水瓶把握商機 天秤得心應手

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牡羊座　工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座　創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座　應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座　在另一半面前易動怒。

整體運：★☆☆☆☆

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座　充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座　在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座　工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座　多愁善感的一天。

整體運：★★☆☆☆

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座　戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座　暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座　金錢敏銳度高，頗能把握商機。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座　想到就能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

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