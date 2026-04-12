我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

4月12日星座運勢 金牛收穫頗多 雙魚座適合訪友

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

今天各星座運勢如何？金牛座是收穫頗多的一天。有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

牡羊座

心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

整體運：★★★★☆

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

收穫頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

整體運：★★★☆☆

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

充滿創意的一天。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

金錢瓜葛要理清。

整體運：★★★☆☆

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來。誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

快樂的一天，適合與人分享。

整體運：★★★★★

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

親情溫暖著自己。

整體運：★★★☆☆

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

延伸閱讀

4月5日星座運勢 巨蟹財產損失 處女甜蜜約會

4月5日星座運勢 巨蟹財產損失 處女甜蜜約會
4月4日星座運勢 巨蟹文思泉湧 天蠍人脈暢通

4月4日星座運勢 巨蟹文思泉湧 天蠍人脈暢通
4月3日星座運勢 雙子靈感不斷 獅子天降幸運

4月3日星座運勢 雙子靈感不斷 獅子天降幸運
4月2日星座運勢 雙子愛情低潮 獅子胡亂發言

4月2日星座運勢 雙子愛情低潮 獅子胡亂發言

熱門新聞

4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪子示意圖。（取材自pexels.com@wal_ 172619）

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

2026-04-07 00:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
在好市多購買咖啡機、氣炸鍋等小型廚房家電，長期使用下來每個月可以省下數百元。咖啡機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Julian Hochgesang）

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

2026-04-05 22:25

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美