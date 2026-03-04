我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

3月4日星座運勢 天蠍陷於內鬥 射手好運不斷

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

想要滿足口腹之慾，多能如願。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

不妨把派對當成結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

頭腦靈活，有利思考。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計畫進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

好運不斷，做事特別得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花；工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

要學會釋放發洩不良的情緒。

整體運：★★☆☆☆

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

世報陪您半世紀

星座運勢

上一則

馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子更多時間學藝術和運動

延伸閱讀

3月2日星座運勢 雙子緊張忙碌 摩羯戀愛運旺

3月2日星座運勢 雙子緊張忙碌 摩羯戀愛運旺
3月1日星座運勢 牡羊順風順水 天蠍愛情甜美

3月1日星座運勢 牡羊順風順水 天蠍愛情甜美
2月27日星座運勢 獅子貴人相助 摩羯防爛桃花

2月27日星座運勢 獅子貴人相助 摩羯防爛桃花
2月26日星座運勢 處女充滿鬥志 天秤易有口舌

2月26日星座運勢 處女充滿鬥志 天秤易有口舌

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
示意圖。（取自123RF）

馬年「4生肖」不為錢發愁 事業成功、投資大賺、生活順風順水

2026-02-24 15:00
部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

2026-02-25 22:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28
邦妮宣布自己懷孕，小孩父親的可能人選超過400多人。(歐新社資料照片)

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

2026-03-01 23:58

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘