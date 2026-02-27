2月27日星座運勢 獅子貴人相助 摩羯防爛桃花

牡羊座

朋友宜多交卻不宜濫交。

整體運：★★☆☆☆

戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人鋒頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天忌衝動，不宜急進。

整體運：★☆☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

今天要有花些小錢的準備。

整體運：★★☆☆☆

換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

收穫豐厚。

整體運：★★★★★

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

獅子座

易得外力援助。

整體運：★★★☆☆

特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規畫，必將產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

今天有點受窩囊氣。

整體運：★★★☆☆

剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

與工作夥伴一同進退。

整體運：★★★★☆

人際關係不錯，多與他人交流，可建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題能增加彼此的信賴感；今天也是外出的幸運日，戶外活動能讓體力迅速恢復。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

