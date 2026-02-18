我的頻道

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

2月18日星座運勢 牡羊展現自我 天秤貴人相助

科技紫微網
牡羊座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

在異性面前，還是內斂一些較好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

面對學習或工作，還需靜心。

整體運：★★★☆☆

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

工作中蘊藏機遇。

整體運：★★★☆☆

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

