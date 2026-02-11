2月11日星座運勢 牡羊別太強勢 天蠍財運不錯
牡羊座
整體運：★★★★☆
對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
金牛座
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
整體運：★★★☆☆
失戀者的傷痛久久難以平復，更會因朋友不經意的話而失落。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
整體運：★★★★☆
學生族今天會太過急躁而隨便完成作業，讓老師對你有些失望；凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的包包。今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也能煥然一新。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
整體運：★★★☆☆
桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑著和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
整體運：★★★★★
浪漫的咖啡館是約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺錢較順利。工作上今天非常適合開始新計畫，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
整體運：★☆☆☆☆
可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
整體運：★★★★☆
你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
整體運：★★★☆☆
正處在矛盾中的伴侶，若還一味講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
整體運：★★★☆☆
不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
