2月3日星座運勢 牡羊大顯身手 巨蟹財運不錯
牡羊座
有機會大顯身手。
整體運：★★☆☆☆
在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★☆☆☆☆
金牛座
試著從他人身上尋找突破點。
整體運：★★★★☆
難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
時間觀念有待加強。
整體運：★★★☆☆
已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
運勢旺盛，心情愉快。
整體運：★★★★☆
財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
憑一己之力不易成功。
整體運：★★☆☆☆
單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方。付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
與情人相處少提工作上的事情。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
積極主動一些才有機會扭轉運勢。
整體運：★★☆☆☆
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
改變，只為全新的開始。
整體運：★★★★★
事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾經相互糾纏、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新希望，找到新的相處模式；投資運佳，可試著去認識新興投資產品。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
射手座
主動關懷他人。
整體運：★★★☆☆
與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
幹勁十足的一天。
整體運：★★★★☆
積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
工作表現機會多，做事游刃有餘。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
適應能力顯得尤為重要。
整體運：★★★☆☆
因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
