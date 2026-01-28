我的頻道

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

1月28日星座運勢 獅子易有緋聞 雙魚會有邂逅

科技紫微網
牡羊座

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特面。每個人都希望有人能傾聽自己，與志同道合的朋友一起暢談，讓你覺得欣慰。工作上與同事間的配合、默契十足，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策畫、設計工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉。去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

整體運：★★★☆☆

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須注意自己的言行；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的表現，幸而有貴人從旁指點，避免損失。腦海裡有一連串的計畫，卻會因找不到合適的夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

整體運：★☆☆☆☆

別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

整體運：★★★★★

體貼關心另一半，對方回報柔情蜜意。辦事細心嚴謹與務實的態度，能受到上級肯定。多與客戶溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

整體運：★★★★☆

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

