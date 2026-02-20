2月20日星座運勢／雙魚遇到完美戀人 雙子保守理財為佳
牡羊座
整體運：★★☆☆☆
今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
整體運：★☆☆☆☆
感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上注意力不集中，容易犯小錯誤，受上司批評。財運方面不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
整體運：★★★★★
對新任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，被動接受只會讓你愈做愈糟；財運雖不錯，但承擔風險的能力不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計畫地進行交流，打開彼此的心結。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
整體運：★★★☆☆
今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
整體運：★★☆☆☆
你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
整體運：★★★☆☆
工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會事半功倍。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
整體運：★★★★☆
感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握下午1至2時的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
整體運：★★★☆☆
今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
整體運：★★★★☆
智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，愜意生活。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
整體運：★★☆☆☆
單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
整體運：★★★★☆
投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
整體運：★★★☆☆
情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩關係不太安定，談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
