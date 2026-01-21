1月21日星座運勢 獅子適合趕工 天秤宜靜觀其變

我的頻道

科技紫微網
牡羊座

好事連連，笑口常開。

整體運：★★★★★

先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

無奈與追求共存，思想在爭論。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

晚上出去散散步，可以調整一下心情。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

遇事不慌不忙，靜觀其變。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一下腳步，讓自己再多掌握市場行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作進行得更加艱難，應適時放鬆，另尋突破切入點。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

照本宣科更適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

感情繁多雜亂。

整體運：★★★☆☆

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

雙魚座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

1月20日星座運勢 雙子容易滿足 處女脾氣暴躁

1月19日星座運勢 巨蟹愛情運強 天蠍注意安全

1月18日星座運勢 天秤貴人相助 雙魚桃花旺盛

1月17日星座運勢 金牛座心想事成 獅子座運勢較強

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

