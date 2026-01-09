1月9日星座運勢 牡羊雨後見彩虹 雙子少計較得失

今天各星座運勢 如何？牡羊座經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜…

牡羊座

經歷了風雨的彩虹最美。

整體運：★★★★★

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜。投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀。作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足。需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇。金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

留意過程，少計較得失。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩。作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

巨蟹座

借力使力會更輕鬆。

整體運：★★☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來。投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少。感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

粗心大意易出錯。

整體運：★☆☆☆☆

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象。凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事。不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣。今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧。多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

遇事別著急，辦法總比困難多。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規畫，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

整體運：★★★★☆

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生。正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄。從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

面對工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化。錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上。先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

