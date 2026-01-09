我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

1月9日星座運勢 牡羊雨後見彩虹 雙子少計較得失

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

今天各星座運勢如何？牡羊座經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜…

牡羊座

經歷了風雨的彩虹最美。

整體運：★★★★★

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜。投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀。作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足。需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇。金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

留意過程，少計較得失。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩。作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

巨蟹座

借力使力會更輕鬆。

整體運：★★☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來。投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少。感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

粗心大意易出錯。

整體運：★☆☆☆☆

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象。凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事。不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣。今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧。多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

遇事別著急，辦法總比困難多。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規畫，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

整體運：★★★★☆

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生。正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄。從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

面對工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化。錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上。先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

上一則

德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜

下一則

冬天洗澡「直接脫光」恐瞬間倒下 醫示警：5習慣成致命組合

延伸閱讀

1月5日星座運勢 牡羊留意細節 天秤不宜冒進

1月5日星座運勢 牡羊留意細節 天秤不宜冒進
1月4日星座運勢 獅子熱情滿滿 雙魚財運不錯

1月4日星座運勢 獅子熱情滿滿 雙魚財運不錯
1月3日星座運勢 金牛貴人相助 射手財運平順

1月3日星座運勢 金牛貴人相助 射手財運平順
1月2日星座運勢 巨蟹異性緣佳 天蠍應酬過多

1月2日星座運勢 巨蟹異性緣佳 天蠍應酬過多

熱門新聞

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25
2026年逢馬年，雖沖犯太歲，但要留意趨吉避凶，遇事心態放正，忍辱負重。（本報資料照片）

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026-01-04 00:42

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低