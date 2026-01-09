1月9日星座運勢 牡羊雨後見彩虹 雙子少計較得失
今天各星座運勢如何？牡羊座經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜…
牡羊座
經歷了風雨的彩虹最美。
整體運：★★★★★
無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜。投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀。作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
一門心思放在事業上。
整體運：★★★☆☆
突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足。需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇。金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
留意過程，少計較得失。
整體運：★★★★☆
即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩。作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
巨蟹座
借力使力會更輕鬆。
整體運：★★☆☆☆
今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。
整體運：★★★☆☆
運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
順心順意的一天。
整體運：★★★★☆
可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來。投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少。感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
粗心大意易出錯。
整體運：★☆☆☆☆
今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象。凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事。不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
適合與人互動的一天。
整體運：★★★☆☆
今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣。今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧。多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
遇事別著急，辦法總比困難多。
整體運：★★☆☆☆
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規畫，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。
整體運：★★★★☆
你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
情緒有些不穩定。
整體運：★★★☆☆
情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生。正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄。從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
面對工作信心十足。
整體運：★★☆☆☆
今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化。錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上。先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜
下一則
FB留言