12月31日星座運勢 金牛少玩金錢遊戲 巨蟹花點心思會進步

牡羊座

平淡的日子，過得悠閒自在。

整體運：★★★☆☆

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

與人配合才能讓工作取得進展。

整體運：★★☆☆☆

事業運略差，陌生的領域並不能憑一己之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

好事連連。

整體運：★★★★★

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

順遂的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★☆☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

一切隨緣，莫強求。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

