1月1日星座 處女親友扮福星 天蠍桃花太顯眼
今天各星座運勢如何？處女座身邊的親友會是你的福星…
牡羊座
小心言語過激惹來糾紛。
整體運：★★☆☆☆
公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
說出去的話很難收回。
整體運：★★★☆☆
和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕。空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動。工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
加強行動力，愛情才能馬到成功。
整體運：★★★☆☆
萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。
整體運：★★☆☆☆
今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
認真做事，真誠待人。
整體運：★★☆☆☆
戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
身邊的親友會是你的福星。
整體運：★★★★★
別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運。單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫。工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事的幫助下度過難關。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
小心好心辦壞事。
整體運：★☆☆☆☆
想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪。眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會。與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。
整體運：★★★★☆
不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
渴望受到人們的肯定。
整體運：★★★☆☆
戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很踏實的感觸。工作時有些拖泥帶水，辦事效率降低，易遭受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
精心裝扮一下。
整體運：★★★★☆
初次見面的人會對你留下深刻印象，想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了。有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好。收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
用心瞭解他人的想法。
整體運：★★★☆☆
在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡。財運平順，不要把財富希望寄託在風險大的投資上。愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
能量的儲存要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
