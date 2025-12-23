我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

12月23日星座運勢 巨蟹貴人指點 水瓶工作高效

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

挑戰與機遇並存。

整體運：★★★★☆

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

情緒不穩，思緒混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

巨蟹座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計畫可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

機會來臨前要做足準備。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

不要盲目追隨，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

情緒不穩，工作易走神。

整體運：★★☆☆☆

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的祕密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

如何處理好人際關係，將是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

管理好情緒是今日之重點。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

香港 吃喝玩樂新方案

延伸閱讀

12月21日星座運勢 天蠍愛情順利 雙魚財運亨通

12月21日星座運勢 天蠍愛情順利 雙魚財運亨通
12月20日星座運勢 雙子迎合大眾 金牛保留隱私

12月20日星座運勢 雙子迎合大眾 金牛保留隱私
12月19日星座運勢 獅子靈感泉湧 射手三思後行

12月19日星座運勢 獅子靈感泉湧 射手三思後行
12月18日星座運勢 牡羊真情流露 雙子多點警惕

12月18日星座運勢 牡羊真情流露 雙子多點警惕

熱門新聞

圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
聖誕節即將到來，整理專家建議可在過節前斷捨離家中六種物品。衣櫥示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Priscilla Du Preez 🇨🇦）

別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

2025-12-17 22:20
圖為財運示意圖。(圖／AI生成)

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

2025-12-16 21:05

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者