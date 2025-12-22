12月22日星座運勢 牡羊將遇伯樂 射手運勢旺旺
牡羊座
難得的知遇之恩。
整體運：★★★★★
有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
金牛座
活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。
整體運：★★★☆☆
單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。
愛情運：★★★★☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
融入群體才能趕走壞心情。
整體運：★★☆☆☆
情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
運勢平穩的一天。
整體運：★★★☆☆
工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
捨己為人，願意付出。
整體運：★★☆☆☆
自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
事業上有困難最好求助他人。
整體運：★☆☆☆☆
一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
多外出走走，是讓今天幸運的重點。
整體運：★★★★☆
感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
相信自己的主張。
整體運：★★☆☆☆
看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
好運氣與你相隨。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
眼光敏銳，適合購物。
整體運：★★★☆☆
接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
多進行心靈交流，可讓內心充實。
整體運：★★★★☆
今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
平靜的一天，享受安靜的感覺。
整體運：★★★☆☆
財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
FB留言