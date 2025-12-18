我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

12月18日星座運勢 牡羊真情流露 雙子多點警惕

牡羊座　真情的流露很讓人

心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座　財運佳，投資易有收穫。

整體運：★★★★★

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座　多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座　有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

整體運：★★☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座　賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座　煩心事較多，差強人意的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座　你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座　運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

射手座　多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座　心態不穩，較衝動，要注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座　貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座　可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

