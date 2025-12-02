我的頻道

12月2日星座運勢 金牛財運不佳 天秤養精蓄銳

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

12月2日星座運勢 金牛財運不佳 天秤養精蓄銳

科技紫微網
牡羊座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

學會改變。

整體運：★★☆☆☆

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

「嘗試錯誤」也很有必要。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

別人的路讓別人去走吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

事業運極佳。

整體運：★★★★☆

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計畫不但得以順利開展，且成效較快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

正是修煉心性的好日子。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可滿不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

