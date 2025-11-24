11月24日星座運勢 雙子異性緣佳 水瓶運勢旺盛

牡羊座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的欲望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

今天頭腦敏銳，做事條理分明。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

要懂得如何推銷自己。

整體運：★★★☆☆

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

想像力豐富，增強行動力。

整體運：★★★☆☆

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

與人合作易產生意見分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





