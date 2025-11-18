11月18日星座運勢 射手好運眷顧 雙魚遇見桃花

牡羊座

調整好心態是今日要做好的首要功課。

整體運：★★☆☆☆

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

多與好友聯繫，可增進感情。

整體運：★★☆☆☆

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

不太如意的一天，須多從自身找原因。

整體運：★★★☆☆

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

風平浪靜的一天。

整體運：★★☆☆☆

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

購物運較好的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手呢！此外，亮麗的打扮也能為好運加分哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

別因欲望強烈而影響事態進展。

整體運：★★★★★

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買欲，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

