11月9日星座運勢 獅子艷遇降臨 射手偶遇老友
今天各星座運勢如何？ 獅子艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地…
牡羊座
愛情不如想像中的完美。
整體運：★★★★☆
步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵。財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。
整體運：★★★★☆
今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
精力較充沛，信心十足。
整體運：★★★☆☆
學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物欲得不到滿足，賺錢欲望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
運勢一般，切忌暴飲暴食。
整體運：★★★☆☆
今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
過開心的一天。
整體運：★★★☆☆
偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢。艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地。對成功的欲望，無時不在激發你奮鬥的熱情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
有時候幸福就在行動之後到來。
整體運：★★★☆☆
今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵。遇到對眼的異性，趕快採取行動。財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
心情愉快，對金錢的敏銳度高。
整體運：★★★☆☆
今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規畫、投資。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
口才極佳。
整體運：★★★★☆
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。
整體運：★★★☆☆
沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計畫想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己。今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進。晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
水瓶座
休閒娛樂，放鬆身心。
整體運：★★★★☆
愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
做事缺少計畫性，收效甚微。
整體運：★★★☆☆
感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
FB留言