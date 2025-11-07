我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

11月7日星座運勢 金牛業績突出 巨蟹守口如瓶

科技紫微網

今天各星座運勢如何？金牛座從銷售、保險理賠等工作，績效突出…

牡羊座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

別將關係複雜化。

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現。今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出。正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想。工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散。單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

守口如瓶可避免惹禍。

整體運：★★★☆☆

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★★

獅子座

期待值不宜過高。

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜，最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

整體運：★★★★☆

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

感性的一面凸顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

待人處事宜把握分寸。

整體運：★★☆☆☆

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

今天是你的大晴天，出去放鬆一下。

整體運：★★★★★

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

幸運的一天，目標也很明確。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運。投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

愛情並非一味的妥協和退讓。

整體運：★★★☆☆

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

保險 星座運勢

上一則

餐廳炸雞就是比較好吃？主廚揭密6關鍵 在家也能炸出水準

下一則

高蛋白飲食成健康潮流 1原因別集中在晚餐吃

延伸閱讀

11月3日星座運勢 獅子幸福滿滿 水瓶魅力四射

11月3日星座運勢 獅子幸福滿滿 水瓶魅力四射
11月2日星座運勢 天蠍心情開朗 雙魚正視壓力

11月2日星座運勢 天蠍心情開朗 雙魚正視壓力
110月1日星座運勢 巨蟹被愛包圍 摩羯進財有望

110月1日星座運勢 巨蟹被愛包圍 摩羯進財有望
10月31日星座運勢 雙子運勢頗旺 處女諸事順利

10月31日星座運勢 雙子運勢頗旺 處女諸事順利

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切