4月4日星座運勢 金牛輕鬆得財 雙子愛情大吉
牡羊座
精神恍惚，無法集中精力工作的一天。
整體運：★★★☆☆
出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
珍惜與家人團聚的時間。
整體運：★★★★☆
對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
雙子座
充滿幹勁，積極上進。
整體運：★★★★★
今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
巨蟹座
運勢走低，做事需要謹慎小心。
整體運：★☆☆☆☆
愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
留意周圍環境變化，保持警覺。
整體運：★★★☆☆
戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
會出現不少好的機遇。
整體運：★★★★☆
投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
勿受他人影響。
整體運：★★☆☆☆
即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
普通的一天，財運稍微低迷。
整體運：★★★☆☆
愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
做好自己的事，少管閒事。
整體運：★★☆☆☆
在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
脾氣略顯急躁。
整體運：★★☆☆☆
今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
好奇心會讓你捲入是非之中。
整體運：★★★☆☆
鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
收集資訊，理性分析、抉擇。
整體運：★★★★☆
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
FB留言