3月10日星座運勢 金牛需擋誘惑 巨蟹事業運佳
牡羊座
別讓自己活得太累。
整體運：★★★☆☆
工作沒有頭緒，計畫停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
欲望過盛，需稍加抑制。
整體運：★★★☆☆
看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
宜安穩求財。
整體運：★★☆☆☆
工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
想到就能做到。
整體運：★★★★☆
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦。賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
獅子座
被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。
整體運：★☆☆☆☆
感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
相當順利的一天，一些小的挫折很容易就丟開了。
整體運：★★★★★
你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫別緻，一份用心準備的小禮品，可讓你在對方心目中增加不少的印象分。學生族在課堂上積極提問發言，能有精彩的表現。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
求財欲望強烈，進財機會頗多。
整體運：★★★★☆
與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
對感情有些心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
端正理財態度。
整體運：★★★☆☆
詳盡了解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計畫，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。
整體運：★★★★☆
飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
情緒不穩定，易為一些小事動怒。
整體運：★★☆☆☆
今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧。去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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