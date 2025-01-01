我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

1月1日星座運勢 金牛重溫甜蜜 雙魚偏財運佳

科技紫微網

牡羊座

展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦。財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

有利回憶過去，展望未來。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計畫整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

很有想法、收穫頗多的一天。

整體運：★★★★☆

愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

總體運勢平順，能保持愉快的身心狀態。

整體運：★★★☆☆

抽時間帶另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者在穿著打扮上可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

減少人際交往，可避免衝突。

整體運：★★☆☆☆

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

易心煩意亂，應調整好心態。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

精神抖擻，很有進步的動力。

整體運：★★★★★

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 電影院

上一則

新年目標常落空？專家教你如何建立具體可行習慣

下一則

回到過去 這航班2025年飛「降落倒回2024年」跨年跨2次

延伸閱讀

12月30日星座運勢 牡羊好運不斷 金牛感情雜亂

12月30日星座運勢 牡羊好運不斷 金牛感情雜亂
12月29日星座運勢 處女主動爭取 天蠍衝動消費

12月29日星座運勢 處女主動爭取 天蠍衝動消費
12月28日星座運勢 牡羊拓展人脈 天秤化解誤會

12月28日星座運勢 牡羊拓展人脈 天秤化解誤會
12月27日星座運勢 水瓶心情美麗 天蠍好運靠近

12月27日星座運勢 水瓶心情美麗 天蠍好運靠近

熱門新聞

好市多有很多忠實又熱情的顧客，但有些行徑卻讓員工徒增困擾。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

2024-12-25 19:10
最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老。（美聯社）

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

2024-12-28 03:00
白米存放有些事情得注意。（取材自unsplash.com＠Daniela Paola Alchapar）

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

2024-12-28 20:45
理財專家表示，中產階級的退休計畫忽略八種狀況，退休後可能返貧，應與理財專業人士好好諮詢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

2024-12-27 19:10
好運示意圖。（圖／AI生成）

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

2024-12-23 19:00
劉亦菲今年在多場盛典中擔任壓軸嘉賓。（取材自微博）

2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜

2024-12-28 19:05

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡