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12月24日星座運勢 巨蟹感情順利 雙魚遇小低潮

科技紫微網

牡羊座

工作進展緩慢，壓力較大。

整體運：★★☆☆☆

工作上有計畫方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

愛情漲幅不錯。

整體運：★★★☆☆

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之失，對你卻會造成不小的損失。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

停下腳步是為了走更長遠的路。

整體運：★★☆☆☆

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

有好心情，就有好運氣。

整體運：★★★★★

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座

工作帶勁，很有動力。

整體運：★★☆☆☆

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計畫、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

運勢遇到小低潮。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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