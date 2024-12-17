12月17日星座運勢 射手明哲保身 雙魚誠實為上

牡羊座

適時的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資 有獨特的嗅覺，能看清當前形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，最好能親自接見客戶，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

自信才能提升運勢。

整體運：★☆☆☆☆

財運很遜，高風險的投資最好暫時擱置，確實做好財產保管，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神祕，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而能知道得更多；生意人今天的投資運不錯，放長線釣大魚。從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

感情甜蜜，溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

領悟力強，學習、看書效果都不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，分析研究，為良好開端打基礎。工作上的努力難得到上司的認同，多注意協調配合，會讓對方改觀。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

以不變應萬變。

整體運：★★★★☆

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

激情滿滿，愛情到來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

理財切忌墨守成規。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財愈理愈多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

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