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12月4日星座運勢 天秤有成就感 獅子幸運降臨

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牡羊座　平淡的日子，過得悠閒自在。

整體運：★★★☆☆

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座　喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座　痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座　待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座　有一種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座　低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座　工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座　被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座　需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座　含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座　桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座　工作熱情有待提高。

整體運：★★☆☆☆

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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