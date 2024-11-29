11月29日星座運勢 雙子魅力十足 射手把握機遇

今天各星座運勢 如何？雙子座魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資 特別熱中，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

牡羊座

多一分耐心，多一分收獲。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱中，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動筋骨。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

心中有種莫名的壓抑感。

整體運：★☆☆☆☆

戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

心態不穩，較衝動，要注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

今天溝通力的表現顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面欲望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

多外出走走，是讓今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆