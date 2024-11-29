我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

11月29日星座運勢 雙子魅力十足 射手把握機遇

科技紫微網

今天各星座運勢如何？雙子座魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱中，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

牡羊座

多一分耐心，多一分收獲。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱中，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動筋骨。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

心中有種莫名的壓抑感。

整體運：★☆☆☆☆

戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

心態不穩，較衝動，要注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

今天溝通力的表現顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面欲望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

多外出走走，是讓今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 星座運勢

上一則

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

延伸閱讀

11月27日星座運勢 金牛注意言行 天蠍當心破財

11月27日星座運勢 金牛注意言行 天蠍當心破財
11月26日星座運勢 雙子運勢旺盛 天秤以靜制動

11月26日星座運勢 雙子運勢旺盛 天秤以靜制動
11月28日星座運勢 金牛投資熱情高漲 射手行動力影響事業運

11月28日星座運勢 金牛投資熱情高漲 射手行動力影響事業運
11月25日星座運勢 獅子小心破財 水瓶貴人相助

11月25日星座運勢 獅子小心破財 水瓶貴人相助

熱門新聞

四大星座女晚年安詳和樂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

2024-11-21 22:45
四生肖明年財星入命，好運連連。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel）

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

2024-11-24 22:45
有些星座不會放棄自我原則。（取材自unsplash.com＠David Gor）

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

2024-11-21 00:05
三大生肖年底運勢最旺。（取材自pexels.com@The Lazy Artist Gallery）

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

2024-11-25 19:10
在美國可出租嬰兒用品賺錢。示意圖。（取材自pexels.com@ Oleksandr P）

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

2024-11-25 19:20
四生肖十二月事業上迎來好機運。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

2024-11-23 23:15

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了