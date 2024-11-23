11月23日星座運勢 雙子刺激娛樂 獅子看淡金錢
牡羊座 神清氣爽的日子。
整體運：★★★★★
貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座 想得過多只會讓思緒更混亂。
整體運：★★★★☆
易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座 想要什麼就主動表達。
整體運：★★★★☆
穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座 很容易便得到滿足。
整體運：★★★☆☆
情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座 運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★★
會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座 多交益友，增強人脈。
整體運：★★★★★
有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座 叛逆感強烈。
整體運：★★★★☆
對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座 心情愉悅，好運降臨。
整體運：★★★★☆
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座 財務糾紛多，多留意金錢往來。
整體運：★★★☆☆
今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座 運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。
整體運：★★★★★
今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
水瓶座 懂得如何發揮個人魅力。
整體運：★★★☆☆
此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座 平靜地感受生活。
整體運：★★★☆☆
女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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