11月22日星座運勢 牡羊桃花極強 射手小心說話

牡羊座

今天可不要把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

要懂得如何推銷自己。

整體運：★★★☆☆

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資 時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

稍做改變就會有不錯的收穫。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收穫不錯，多與客戶聯繫會有收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

射手座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

不安全感襲上心頭，常感小人作祟。

整體運：★☆☆☆☆

情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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