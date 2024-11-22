11月22日星座運勢 牡羊桃花極強 射手小心說話
牡羊座
今天可不要把大好時光浪費在家裡！
整體運：★★★★★
桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
要懂得如何推銷自己。
整體運：★★★☆☆
女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
易沉浸於過去的時光。
整體運：★★★☆☆
今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
世上無難事，只怕有心人。
整體運：★★☆☆☆
情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
期望不要太高哦！
整體運：★★★★☆
今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
稍做改變就會有不錯的收穫。
整體運：★★☆☆☆
單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
用心裝扮你的生活色彩。
整體運：★★★☆☆
有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收穫不錯，多與客戶聯繫會有收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
大膽表達自己的想法。
整體運：★★★★☆
險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
射手座
小心言語過激惹來糾紛。
整體運：★★☆☆☆
公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
說話做事前先細細思考一番。
整體運：★★★☆☆
不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
好運氣與你相隨。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
不安全感襲上心頭，常感小人作祟。
整體運：★☆☆☆☆
情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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