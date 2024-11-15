我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

11月15日星座運勢 雙子保持清醒 射手注意健康

科技紫微網

牡羊座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

肯定自己才會讓你戰勝困難。

整體運：★☆☆☆☆

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

整體運：★★★★☆

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

異性緣相當好的一天。

整體運：★★★★★

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

保持高度機警的精神。

整體運：★★★★☆

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

正是修煉心性的好日子。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可滿不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

整體運：★★★☆☆

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 保險

上一則

張忠謀發表自傳下冊 回顧在美德儀歲月、台積電是最重要且成功工作

下一則

4生肖年底愈來愈富 屬鼠投資得利、他們創業成功賺大錢

延伸閱讀

11月14日星座運勢 摩羯為愛勇敢 雙子熱情高漲

11月14日星座運勢 摩羯為愛勇敢 雙子熱情高漲
11月13日星座運勢 摩羯投機取巧 水瓶財運欠佳

11月13日星座運勢 摩羯投機取巧 水瓶財運欠佳
11月11日星座運勢 雙子防失言慎投資 雙魚工作如魚得水

11月11日星座運勢 雙子防失言慎投資 雙魚工作如魚得水
11月10日星座運勢 金牛財不露白 獅子愛情降臨

11月10日星座運勢 金牛財不露白 獅子愛情降臨

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑