11月14日星座運勢 摩羯為愛勇敢 雙子熱情高漲

今天各星座運勢 如何？

牡羊座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

要學會釋放發洩不良的情緒。

整體運：★★☆☆☆

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

熱情高漲，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市轉轉，採取短線投資 會有不錯的回報。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會愈想愈多而失眠 。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

能靈活處理事情。

整體運：★★★★☆

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀。財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢。約朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

運勢平淡而蘊含轉機。

整體運：★★★☆☆

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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