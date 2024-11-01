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「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

11月1日星座運勢 獅子主管賞識 天蠍樂在工作

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牡羊座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

平淡的日子，過得悠閒自在。

整體運：★★★☆☆

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

計畫趕不上變化。

整體運：★★★☆☆

從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計畫突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計畫，有機會得到分紅。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

工作中宜大膽、有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

保持良好的精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

一切隨緣，莫強求。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

不可強求他人辦事，理性地看待為好。

整體運：★☆☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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