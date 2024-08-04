8月4日星座運勢 金牛少湊熱鬧 雙子貴人助力

牡羊座

誠懇是好的生活態度。

整體運：★★★☆☆

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

沒事少湊熱鬧。

整體運：★★★☆☆

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

處事時要慎重為之。

整體運：★★★★☆

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資 上可開創新的局面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

感情纖細，易有新的感觸。

整體運：★★★★☆

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

歡歡喜喜的才會有好運降臨。

整體運：★★★☆☆

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

思緒飄渺，不要做幻想主角。

整體運：★★★☆☆

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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