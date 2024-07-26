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7月26日星座運勢 金牛愛情滋潤 獅子投資獲利

科技紫微網

牡羊座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

盡心盡力才能問心無愧。

整體運：★★★☆☆

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

須主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

憑一己之力不易成功。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

要求有些過高。

整體運：★★★☆☆

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

工作、興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

沒有度不過的難關。

整體運：★☆☆☆☆

難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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