5月25日星座運勢 獅子桃花運強 天蠍有偏財運
牡羊座
今日情緒較為愉悅。
整體運：★★★★☆
今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
有利與人接觸互動，機會頗多。
整體運：★★★★☆
有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
雙子座
喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。
整體運：★★★★★
心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
心情不錯，頭腦較清晰。
整體運：★★★★☆
今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計畫進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
別錯過來自異性的助力。
整體運：★★★☆☆
心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
平安是福，開車外出注意安全。
整體運：★★★☆☆
與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交代要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
過開心的一天。
整體運：★★★☆☆
偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
辭舊迎新。
整體運：★★★★☆
全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
精力充沛，學習力強。
整體運：★★★★☆
今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
摩羯座
戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。
整體運：★★★★★
對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
用壓力化為動力。
整體運：★★★★☆
資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精采；少吃熱性食物，以免上火。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
相信自己的判斷。
整體運：★★★☆☆
與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
FB留言