5月17日星座運勢 巨蟹座時來運轉 水瓶易發脾氣
牡羊座
口才佳，人際關係運高漲。
整體運：★★★★★
說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
安心顧好自己，不要東想西想。
整體運：★★★★☆
不要以為西餐廳才是浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；有貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
自信是你的籌碼。
整體運：★★★★☆
你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
時來運轉。
整體運：★★★★☆
戀情進展平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓努力付諸東流。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
機會來臨前要做足準備。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。
整體運：★★★☆☆
感情上的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒什麼好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計畫容易被打亂，需要重新規畫一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
運勢平穩，多留意身心健康。
整體運：★★★☆☆
今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。
整體運：★★★☆☆
對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生消極想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。
整體運：★★☆☆☆
工作上的突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進；易因戀人某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣。今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。
整體運：★☆☆☆☆
另一半會因為一些莫須有的原因鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話，不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃神經。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
持續勤奮努力，方能獲得佳績。
整體運：★★☆☆☆
感情因惰性漸漸冷卻，對方對你有所猜疑，變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子開始智慧的巔峰對決，有益身心健康；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
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