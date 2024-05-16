我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

5月16日星座運勢 雙子財運不佳 摩羯閱讀會有靜心作用

科技紫微網

牡羊座

真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

盡心盡力才能問心無愧。

整體運：★★★☆☆

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

失望時更不要丟掉希望。

整體運：★★☆☆☆

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，欲望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

大可利用好運勢擴展人脈。

整體運：★★★★★

活潑動感的裝扮以及陽光般笑容，讓你在人際關係上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，上網購物會讓你買到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

工作進展緩慢，壓力較大。

整體運：★★☆☆☆

工作上有計畫方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

與陌生人交流，可帶來好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

 

寬恕曾經傷害過自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

開朗坦率，今天情緒較高亢。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 書店

上一則

核動力航艦雷根號移防離開神奈川返美 日本民眾送別

延伸閱讀

5月14日星座運勢 摩羯桃花超旺 天秤注意細節

5月14日星座運勢 摩羯桃花超旺 天秤注意細節
5月13日星座運勢 天秤工作收穫頗多 摩羯抓住商業契機

5月13日星座運勢 天秤工作收穫頗多 摩羯抓住商業契機
5月12日星座運勢 水瓶請人作媒 摩羯浪漫開嗓

5月12日星座運勢 水瓶請人作媒 摩羯浪漫開嗓
5月11日星座運勢 天秤享受獨處 水瓶戒急用忍

5月11日星座運勢 天秤享受獨處 水瓶戒急用忍

熱門新聞

5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10
有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

2024-05-12 19:35
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。(取自官網)

英國「2024搞笑寵物攝影獎」入圍作品出爐 30張動物照超級萌

2024-05-11 02:00
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

2024-05-14 19:35
四大生肖下半年有望升遷加薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

2024-05-11 01:10

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛