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5月8日星座運勢 牡羊注意腳下 射手收斂脾氣

科技紫微網

牡羊座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

保持好心情，會有好運降臨。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，可望從中找到樂趣。有晨跑習慣的單身者，有機會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中而生。工作中的你顯得太專注，而忽視了同事之間必要的問候。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

妥善處理好人際關係，別太自我。

整體運：★★★★☆

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

減少人際交往，可避免衝突。

整體運：★★☆☆☆

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

小心好心辦壞事。

整體運：★☆☆☆☆

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

整體運：★★☆☆☆

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

整體運：★★★★★

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規畫，並做到心中有數。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

身邊資源豐富，適合借力施力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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