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4月29日星座運勢 處女惰性蔓延 天秤思想活躍

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牡羊座

有資金周轉不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致感情破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

捨己為人，願意付出。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

整體運：★★★★★

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀畫策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

巨蟹座

千萬別聽信謠言。

整體運：★☆☆☆☆

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

想要滿足口腹之慾，多能如願。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

惰性蔓延，學習苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

有了好心情，就會有好運相隨。

整體運：★★★★☆

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

建立自信很重要。

整體運：★★☆☆☆

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

好運還需耐心等待。

整體運：★★★☆☆

愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或靠彩券積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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