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餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

4月15日星座運勢 金牛晉升有望 天蠍驚喜不斷

科技紫微網

牡羊座

無力感強烈的一天。

整體運：★★☆☆☆

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

相信有競爭的生活會更美妙。

整體運：★★★★☆

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

處女座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

你的視聽會受外界因素干擾。

整體運：★★☆☆☆

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

驚喜不斷。

整體運：★★★★☆

對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣喜，但也不會出現極度低落的情景，朝著預定的目標邁進吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

整體運：★★☆☆☆

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前塵的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

開口表達你的需求。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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