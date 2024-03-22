我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

3月22日星座運勢 天蠍不宜投資 雙魚勿太張揚

科技紫微網

牡羊座

很多事情會有轉機。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

趕快行動起來，備足糧草。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

今天是儲備能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

今天身體狀況不錯，宜運動。

整體運：★★★☆☆

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計畫者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

把好運發揮到極致。

整體運：★★★★★

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

全心全意的做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

情緒低落，容易感傷。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

工作有點心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

整體運：★★★★☆

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 預算

上一則

輕盈又堅硬 芝柏、寶珀、百年靈運動風新表「鈦」有型

延伸閱讀

3月21日星座運勢 金牛財運亨通 天秤貴人運強

3月21日星座運勢 金牛財運亨通 天秤貴人運強
3月20日星座運勢 天蠍財運突出 雙魚易得人助

3月20日星座運勢 天蠍財運突出 雙魚易得人助
4星座選春天跳槽 獅子要低調、他有貴人可拉一把

4星座選春天跳槽 獅子要低調、他有貴人可拉一把
3月19日星座運勢 巨蟹諸事順利 射手切忌衝動

3月19日星座運勢 巨蟹諸事順利 射手切忌衝動

熱門新聞

5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
「搜狐」指出，三大星座晚年有望大富大貴，享受天倫之樂；示意圖。(取材自unsplash.com/@jonecohen)

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

2024-03-17 06:30
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

2024-03-15 02:07
近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

2024-03-16 22:55
三星座雖然表面孤僻冷漠，卻容易成為人生大贏家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

2024-03-18 23:03
專家建議，喝咖啡的最佳時間是起床後至少45分鐘。示意圖。（取材自pexels.com@Chevanon Photography）

早上喝咖啡提神 專家說不要起床後馬上喝

2024-03-14 23:50

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域