3月20日星座運勢 天蠍財運突出 雙魚易得人助

牡羊座

與伴侶互動應用心。

整體運：★★☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資 活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計畫可繼續持有，對於新的投資計畫應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

要在團隊中找到自己的位置。

整體運：★★★☆☆

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

有想找人傾訴的慾望。

整體運：★★★☆☆

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★☆

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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