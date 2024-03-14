3月14日星座運勢 獅子進退有方 水瓶靈感不斷
牡羊座
心情煩亂，可用工作來充實自己。
整體運：★★☆☆☆
許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
別輕易愛，愛了就別輕易放手。
整體運：★★★☆☆
感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
人際關係和諧，外力、助力強。
整體運：★★★★☆
今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計畫可在今天落實。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
態度很重要。
整體運：★★★☆☆
加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
思路明確，進退有方。
整體運：★★★★☆
智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
正是修煉心性的好日子。
整體運：★★☆☆☆
做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。
整體運：★★★★☆
你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。
整體運：★★★☆☆
今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
有得到就必定會有付出。
整體運：★★☆☆☆
渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財。藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。
整體運：★☆☆☆☆
情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索一下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。
整體運：★★★★★
感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出具建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一、兩注樂透，中獎機率高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
切勿貪得無厭。
整體運：★★★☆☆
和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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