11月29日星座運勢 金牛桃花盛開 射手情緒低落
牡羊座
今日的收穫，歸功於你過去的努力。
整體運：★★★★☆
可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
金牛座
電波超強，桃花盛開。
整體運：★★★★★
有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
遇事別太快下論斷，易出錯。
整體運：★★☆☆☆
今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
整體運：★★★☆☆
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
說話大方得體，四處受歡迎。
整體運：★★★★☆
與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
借歌抒情是排解憂愁的好辦法。
整體運：★★☆☆☆
對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
思念成為甜蜜的契機。
整體運：★★★☆☆
正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
保重身體是今日要做好的功課。
整體運：★★☆☆☆
今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
情緒低落，做什麼都不太順心。
整體運：★☆☆☆☆
今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。
整體運：★★★☆☆
今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
平凡也是一種幸福。
整體運：★★★★☆
工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
腦力勞動繁重。
整體運：★★★☆☆
感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
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