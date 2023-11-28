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11月28日星座運勢 雙子愛神眷顧 雙魚可大膽示愛

科技紫微網

牡羊座

凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

整體運：★★☆☆☆

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

事事小心，安全第一。

整體運：★★★☆☆

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

授人以魚，不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

遇事別猶豫，需冷靜果敢。

整體運：★★☆☆☆

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

投資運攀高，不可放過機會。

整體運：★★★☆☆

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，應留些許資金靈活運作。繁忙的工作促使你腦力激盪，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時，與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

大膽示愛，易有驚喜。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，卻苦於沒有表白的勇氣；今天將愛大聲說出來，會有意想不到的效果哦！工作時礙於情面，不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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