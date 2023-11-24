我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

11月24日星座運勢 雙子頗受讚賞 獅子貴人相助

科技紫微網

牡羊座

多看、多學、多做。

整體運：★★★★★

投資產品的選擇上，可學習「韓信點兵，多多益善」。兩人的感情發展穩定，他對你的關心已經有了實質的進步，只管好好享受吧！工作中與周圍的人互動良好，會感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

整體運：★★★☆☆

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

快樂的一天，要接住丘比特之箭。

整體運：★★★★☆

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

生活中的挫折讓你有點灰心。

整體運：★★☆☆☆

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

收集資訊，理性分析、抉擇。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

別人說好不等於適合自己。

整體運：★☆☆☆☆

投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

堅持自己的原則和信念。

整體運：★★★☆☆

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

晚上出去散散步，可以調整一下心情。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

愛情出現新情況。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱中於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

過節看什麼？爛球隊+爛教頭好詼諧 厭世烏龜開導孩童好溫馨

下一則

一雙600美元的「小髒鞋」打算IPO 銀行家穿它奔赴米蘭卡位

延伸閱讀

11月22日星座運勢 獅子頭腦靈活 摩羯好運連連

11月22日星座運勢 獅子頭腦靈活 摩羯好運連連
11月21日星座運勢 金牛貴人相助 摩羯避免粗心

11月21日星座運勢 金牛貴人相助 摩羯避免粗心
11月20日星座運勢 天秤充滿幹勁 天蠍精神飽滿

11月20日星座運勢 天秤充滿幹勁 天蠍精神飽滿
11月19日星座運勢 牡羊理性消費 天蠍愛情順利

11月19日星座運勢 牡羊理性消費 天蠍愛情順利

熱門新聞

圖為人際關係示意圖。（取材自unsplash）

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

2023-11-16 03:45
火象星座發脾氣時容易傷人。吵架示意圖。（取材自unsplash）

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

2023-11-17 21:48
Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

2023-11-19 01:40
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

2023-11-22 20:46
圖片來源/ingimage

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

2023-11-17 18:13
示意圖。（取材自unsplash）

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

2023-11-18 01:09

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單