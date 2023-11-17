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11月17日星座運勢 巨蟹正財運佳 獅子萬事如意

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牡羊座

今天的精神壓力比較大。

整體運：★★★☆☆

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

充滿自信可吸引正能量。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

給自己今後的發展認真做個規畫。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

別將關係複雜化。

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

應把壓力轉化為動力。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

總運很好。

整體運：★★★★☆

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

行動前應三思。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計畫為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

送人玫瑰手有餘香。

整體運：★★★☆☆

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

總運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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