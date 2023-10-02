10月2日星座運勢 金牛創新獲讚 摩羯切勿吹牛

牡羊座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

富於創新，就是成功。

整體運：★★★☆☆

工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資 ，保守理財比較適宜。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企畫、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控欲很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

精神飽滿的一天，情緒很激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

待人處事不可做作，真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

整體運：★★☆☆☆

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計畫做好準備哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買欲望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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